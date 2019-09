Espagne / Le nouveau sélectionneur a rendu hommage à son prédécesseur, Luis Enrique

Intronisé comme sélectionneur de l'Espagne à la place de Luis Enrique, endeuillé par la perte de sa fille XANA, en Juin dernier. Robert Moreno a rendu un hommage appuyé à son collègue et ami, dont il était l'adjoint jusqu'au mois de mars dernier.



« Si, un jour, Luis Enrique décide qu'il a envie de recommencer à entraîner, où que ce soit, et il souhaite compter sur nous, je serais le premier à faire un pas de côté pour retravailler avec lui, et je serais enchanté de le faire », a expliqué le nouveau sélectionneur.



Proche de Luis Enrique, dont il fut aussi l'adjoint au FC Barcelone, Moreno a indiqué que son prédécesseur « ne pense pas à cela en ce moment ». L’ancien attaquant du Real et du Barça, qui avait renoncé en juin à son poste de sélectionneur, a annoncé le décès de sa fille de 9 ans des suites d'un cancer des os.