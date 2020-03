Espagne : Le Consulat du Sénégal ferme ses portes pour cause de Coronavirus

Le Consulat général du Sénégal à Madrid (Espagne), a décidé de fermer ses portes et ceci jusqu’à nouvel ordre avec la propagation de la pandémie de Coronavirus. En effet, avec 3.100 cas confirmés et 84 décès liés au Coronavirus sur le territoire, le Gouvernement espagnol a pris la décision de fermer les établissements d'enseignement, les Centres d'hébergement pour personnes âgées et toutes les structures recevant du grand public. Aussi au vu de ce qui précède et afin de réduire les risques de contamination et protéger nos compatriotes, le Consulat général du Sénégal en Espagne a décidé de fermer ses portes à partir de ce vendredi, sauf cas d'urgence, en attendant de voir l'évolution de la situation.