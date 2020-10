Espagne : La région madrilène désormais premier foyer de coronavirus en Europe.

La ville de Madrid a été reconfinée partiellement. En effet, depuis 22h, ce vendredi les habitants de la capitale espagnole et de 9 communes environnantes ne sont plus autorisés à quitter leur ville sauf en cas d'urgence comme par exemple aller au travail, à l'école, chez le medecin...



Toutefois, les bars et les resto restent tout de même ouverts jusqu'à 23h tout comme les salles de sports et les lieux de commerce avec des effectifs réduits.

Les épidémiologistes trouvent insuffisantes et compliquées ces mesures.



Ainsi, avec 859 cas de coronavirus pour 100.000 personnes, selon l'Organisation mondiale de la santé, "la région madrilène est désormais le premier foyer de coronavirus en Europe". Mais le chef de gouvernement a dû cependant négocier avec les autorités régionales pendant 10 jours pour imposer le reconfinement.



Ces derniers n'abandonnent pas, car elles ont déposé un recours devant la justice pour faire suspendre ce reconfinement.