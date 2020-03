Espagne : La femme de Pédro Sanchez, chef de gouvernement testée positive au coronavirus.

La femme du chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, a été infectée par le nouveau coronavirus, ont annoncé samedi soir les services du chef de gouvernement, qui vient d'annoncer la mise à l'isolement quasi totale du pays pour freiner l'épidémie.







"Begoña Gomez (l'épouse du socialiste) et le président (du gouvernement) sont bien, ils sont tous les deux à la Moncloa", résidence du chef du gouvernement, "et suivent continuellement les mesures de prévention établies par les autorités sanitaires", a indiqué le gouvernement dans un communiqué.







Interdiction de circuler dans les rues







Au total, plus de 5.700 cas ont été détectés et au moins 183 personnes sont mortes dans le pays qui est le deuxième plus affecté en Europe derrière l'Italie, qui a déjà pris de telles mesures. "L'interdiction de circuler dans les rues (...) est à suivre obligatoirement à partir d'aujourd'hui", a déclaré Pedro Sanchez.







Les Espagnols pourront sortir de chez eux pour aller "travailler", "acheter le pain", aller à la pharmacie, se faire soigner, s'occuper de proches âgés ou en situation de dépendance mais "pas pour aller dîner chez un ami ou boire un café", a insisté le Premier ministre, dont les services ont révélé après ces annonces que son épouse avait été infectée par le virus comme l'ont déjà été deux de ses ministres.