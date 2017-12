Espagne : Iniesta évoque sa future retraite

L’été prochain, une autre légende devrait prendre sa retraite internationale. Dans un entretien accordé à Marca, l’international espagnol Andrés Iniesta (33 ans, 123 sélections et 13 buts) a annoncé qu’il quitterait probablement la Roja après la Coupe du monde 2018. « Tout indique que oui. Ce rendez-vous si important pourrait être la fin d’une très longue route sur laquelle j’ai vécu des choses uniques, a confié le milieu du FC Barcelone. On verra ce qu’il se passera, mais pour l’instant, mon âge et ma situation indiquent que je m’arrêterai après le Mondial. » Autant dire que le Blaugrana voudra terminer sur une bonne note.