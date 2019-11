Escroquerie portant sur près d’un milliard : le collectif des victimes Abdoulaye Samb s’offre les services d’un pool d’avocats et invite les victimes à se manifester

Un collectif regroupant les victimes du sieur Abdoulaye Sambe, alors Directeur Général de la SETI (Société d’Etudes, de Travaux et d’Ingénierie), entre 2012 et 2016, a décidé de s’offrir les services d’un pool d’avocats alors que le mis en cause, selon le collectif, en garde à vue depuis le 04 octobre, a été présenté au Parquet et devant les juges des cabinets d’instruction (1er et 10ème Cabinet) qui avaient ouvert des informations contre lui. Un pool d’avocats a été constitué pour défendre les intérêts du Collectif de Victimes qui prie toute personne concernée par cette forfaiture de se signaler par plainte au Parquet ou à la DIC tout en se joignant à l’action collective.

Ces victimes de rappeler que la Société SETI « appartient à Abdourahmane Seck dit Homère, beau-père du Président Macky Sall ; son fils Thierno Homère Seck tout aussi impliqué dans cette affaire, y occupait le poste de Responsable Financier ». Les victimes avaient signé des contrats de réservation avec la société SETI et/ou Abdoulaye Sambe et versé des acomptes compris entre 5 et 200 millions de FCFA avec un cumul qui approcherait le Milliard selon des estimations (en l’absence de recensement exhaustif des victimes qui vont se faire connaître) renseignent ils.

Après une longue attente de plusieurs années avec d’innombrables promesses et échéances qui n’ont jamais été respectées, les victimes ont décidé de porter plainte contre le sieur Abdoulaye Sambe et Consorts à la Division des Investigations Criminelles (DIC) ou auprès du Procureur de la République. Abdoulaye Sambe qui s’était évaporé dans la nature depuis courant 2016, a été finalement arrêté le 1er octobre dernier, à Mbour, par la DIC.