Escroquerie : l’Imam rabib de Thiawlène, membre de la commission religieuse du pèlerinage à la Mecque condamné pour un montant de plus de 30 millions

Chef d’entreprise domicilié à Rufisque, El Hadji A. A. Nd. a comparu ce lundi 08 janvier 2024 devant la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar pour répondre des faits d’escroquerie portant sur un montant de 30.700.000 de nos francs au préjudice Fatou D. Bénéficiant d’une liberté provisoire depuis le 11 septembre 2023, il a été condamné à 3 mois de prison assorti de sursis et 35 millions de dommages et intérêts.

Au lieu de s'adonner aux prières et à se dévouer à Dieu et à son prophète, l'imam ratib n'a fait rien de mieux que d'escroquer d'honnêtes citoyens qui envisageaient de partir à la Mecque. L’imam ratib de la mosquée de Thiawlène devra payer à la dame Fatou D., la somme de 35 millions de francs Cfa. En effet, il a fait croire à la dame qu’il avait une agence de voyage. C'est dans ces circonstances donc que la plaignante lui a versé la somme de 93 millions de francs Cfa pour 75 billets d’avion pour la Mecque. Mais il n’a jamais remis les billets d’avion à la dame.

Épinglé par les éléments de la Division des Investigations Criminelles (DIC), il allègue avoir été victime d’arnaque. N’ayant pas convaincu les enquêteurs, il a été déféré au parquet pour escroquerie avant de bénéficier d’une liberté provisoire.

Attrait ce lundi 08 janvier 2024 devant la barre du tribunal des flagrants de Dakar pour des faits d’escroquerie portant sur un montant de 30.700.000 de nos francs, il a reconnu partiellement les faits. Devant le prétoire, le prévenu essaie de se tirer d’affaire. « Fatou D m'a remis un montant de 93 millions pour l'acquisition de 75 billets d'avion pour la Mecque. Malheureusement, j'ai reçu de faux billets. J'ai été arnaqué de 124 millions par un certain Djibril Dieng qui s'est fait passer pour un agent de la compagnie Ibéria. J'avais remis l'argent à Ousmane Doucouré qui, à son retour, l'a reversé à Djibril Dieng. Et la partie civile Fatou Diaw savait que je faisais de la sous-traitance », se défend-t-il.

Prenant la parole, le juge lui rappelle que la plaignante ignorait la situation. « Tu lui as fait croire que tu vends des billets d’avion », dit-il. Il rétorque : « j'ai reçu des billets de plusieurs compagnies. J'ai vendu mes biens pour rembourser mes victimes. J'ai même déposé une plainte contre Ousmane Doucouré, Djibril Dieng. L'affaire est pendante devant le juge du troisième cabinet. Mon agence de voyage se trouve à Rufisque. Je n'ai jamais laissé des pèlerins en rade. J'ai eu mon agrément en 2016 ». Le juge de le questionner : « si tu avais une agence de voyages, tu allais acheter les billets. Tu n'as ni compte ni agence. C'est pourquoi on te poursuit pour escroquerie ».

Les témoins Ousmane D. et Djibril D. n'ont pas comparu. Me Francois Senghor conseil de la partie civile, soutient que le prévenu essaie de justifier un comportement qui a été posé en amont. « Il ne vend pas de billets. C'est le premier mensonge. Il n'était pas question d'un mandat. Il faisait partie de la commission religieuse du pèlerinage. Ma cliente ne savait pas qu'il allait l'escroquer. Il ne peut y avoir de fait justificatif. Si Fatou D. savait que l'exécution de l'obligation dépendait de Djibril et Ousmane, elle n'allait pas verser ses 93 millions », a mentionné Me Senghor, qui reconnaît la culpabilité du mis en cause. « Il y a des plaintes qui pèsent sur la tête de ma cliente du fait des agissements du prévenu. Nous avons subi un préjudice tant moral que matériel, a fait savoir la robe noire qui réclame la somme de 50 millions de francs pour dommages et intérêts.

Lors de son réquisitoire, le maître des poursuites a souligné que le comparant n’a pas été en mesure de produire les billets d'avion. « Il n'est pas une compagnie aérienne. La partie civile est propriétaire de "Ndoura voyages". Sa relation avec le prévenu tourne autour d'un mandat. Le prévenu a produit des documents qui renseignent sur l'existence de l'agence et le compte. Les faits s'analysent mieux en abus de confiance. On ne peut pas retenir la faute d'un tiers. Car il n'a pas pris les précautions nécessaires en remettant l'argent », a fait savoir le parquet qui requiert 3 mois de prison ferme assorti de sursis.

Du côté de la défense, Me Arame Seck précise qu’il n'a jamais été question pour mon client de dire qu'il disposait de billets. « Il a dit dans le groupe whatshapp qu'il y a possibilité d'acquérir des billets auprès de Mahi Dème au Brésil. Il est victime tout comme la dame Fatou Diaw. Sa réputation a été salie. C'est un imam. Il enseigne le coran à de jeunes talibés », a plaidé Me Seck. A son tour, Me Ndiaga Dabo déclare avoir connu le prévenu depuis sa tendre enfance. « Il est un peu léger. C'est son mignon péché. Il est l'imam ratib de la grande mosquée de Thiawlène », avance la robe noire, avant de demander la réduction du montant demandé.

Au finish, le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, a disqualifié les faits en abus de confiance. Et l'a condamné à trois mois de prison assorti de sursis et 35 millions pour réparation.