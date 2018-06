Escroquerie foncière portant sur 8 millions 700 mille FCFA : le contrôleur des impôts Babacar Dia écope de deux mois de prison ferme

Babacar Dia est un contrôleur des Impôts qui a été attrait à la barre par Assane Mbaye pour une somme de 8 millions 700 mille FCFA. Le prévenu lui avait vendu des terrains du domaine national dont il n’a pas pu obtenir le bail. Confronté à des difficultés financières terribles et n’étant pas encre entré en possession de ses biens immeubles, Assane Mbaye porte plainte. Le prévenu lui verse alors un montant de 2 millions FCFA puis de 2 millions 500 mille FCFA, et reste donc lui devoir la somme de 3 millions 500 mille FCFA. En dépit de son refus de demander des dommages et intérêts, le tribunal a condamné le prévenu à deux mois de prison ferme.

