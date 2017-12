Escroquerie et manœuvres frauduleuses : « L’ami du procureur » condamné à 2 ans, dont 1 an ferme

Modou Seck, la quarantaine, a été attrait devant la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar pour les faits d’escroquerie.



Tout est parti d’une dénonciation qui a alerté les policiers de Wakinane. L'épouse de la partie civile a informé Modou Seck que son mari est détenu à la chambre 3 de la Maison d’arrêt de Rebeuss pour une affaire de recel de téléphone. La dame a précisé à son interlocuteur que son mari devait comparaître devant le juge. Ce dernier, qui se présente comme un ami du procureur, lui réclame la somme de 100 mille CFA pour tirer le prisonnier d’affaire en lui garantissant une libération immédiate par le biais d’une peine assortie de sursis. Au bout d’un marchandage serré, ils tomberont d’accord et la dame va libérer 50 mille FCFA en guise d’acompte, l’autre moitié devant être dégagée après jugement. Malheureusement pour Seck, l’audience a été renvoyée. Ce qui a éveillé des soupçons chez la femme. Arrêté et cuisiné, Modou Seck a soutenu qu’il n’est qu’un entremetteur sans exigence de contrepartie et que les sommes remises étaient gracieuses. Aujourd’hui, devant la barre, il persiste dans ses dénégations



Le serment du juge Alla Kane « Dieu a dit que le corrupteur et le corrompu iront tous en enfer. Arrêtez, vous n’êtes pas des citoyens modèles »



Le ministère public, dans ses réquisitoires, a souligné que c’est des faits d’une extrême gravité. Il a reproché à Seck de profiter de la situation des personnes pour leur soutirer de l’argent, qu’il a usé de manœuvres frauduleuses et que le délit d’escroquerie est établi. Ainsi, il jugera nécessaire de réprimer ce genre de comportement. Au regard de toutes ces observations, le juge a requis une peine de 2 ans dont 1 an ferme.



A l’opposé, l’avocat de la défense a requis une application extrêmement bienveillante de la loi pénale.



Le tribunal a finalement suivi le parquet en condamnant Seck à 2 ans dont 1 an ferme.