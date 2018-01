Escroquerie à hauteur de 21 millions au préjudice d’Expresso : fortune diverse pour les trois agents

Le différend judiciaire qui opposait la société de téléphonie Expresso Sénégal à trois de ses agents a été vidé hier. Le tribunal des flagrants délits de Dakar a relaxé Djiby Tall qui était commercial de terrain. Cependant, ses co-prévenus Mohamadou Doucouré et Khadim Niang ont été reconnus coupables et condamnés à 6 mois de prison avec sursis. Selon « l’As » ils devront également verser la somme de 9 millions francs CFA en guise de dommages et intérêts à l’opérateur téléphonique Expresso Sénégal. Pour rappel, les trois agents étaient poursuivis pour escroquerie à hauteur de 21 millions au préjudice d’Expresso Sénégal. Ils avaient créé des fonds virtuels pour revendre du crédit de façon illégale.