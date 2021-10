Escroquerie : Un aveugle se fait passer pour le Directeur général du budget, vole 7 millions et part à l'hôtel avec des prostituées.

Du jamais-vu au Tribunal des flagrants délits de Dakar. Un aveugle répondant du nom de Pape Mamadou Kane est accusé d'avoir escroqué 7 millions de nos francs à un commerçant vendeur de téléphone portable.



En effet, le prévenu a appelé au standard de la CCBM, se faisant passer pour le directeur général du budget avant de passer une commande de téléphone et d'accessoires pour un montant de 7 millions. Le standardiste a mordu à l'hameçon croyant qu'il parlait au directeur du budget, l'a mis en rapport avec la partie civile Mohamed Ly.



Contacté, ce dernier a aussitôt réuni la commande avant de se diriger vers la direction du budget. Une fois sur place Kane s'est arrangé pour lui dire qu'il est sorti pour une urgence, non sans lui envoyer un commissionnaire (Tiak-Tiak) pour récupérer la commande. Une fois celle-ci entre ses mains, il s'est réfugié dans une auberge avec des prostituées.



Après l'avoir géolocalisé les éléments de la police l'ont trouvé en train de s'envoyer en l'air avec ses copines. Arrêté, le mis en cause a été déféré au parquet puis placé sous mandat de dépôt à la prison de Rebeus depuis le 11 octobre dernier. Ce qui a valu sa comparution ce matin devant la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar ce jeudi 13 octobre 2021.



Interrogé, le prévenu a complètement nié les faits qui lui sont reprochés. "J'ai pris l'argent pour soigner mes yeux. Je n'étais pas avec des prostituées, mais plutôt j'ai voulu me cacher le temps de réunir la somme à rembourser", se dédouane-t-il. A son tour, le ministère public a requis 2 ans d'emprisonnement dont 1 ferme vu la gravité des faits.



Finalement, il a été déclaré coupable par le juge et condamné à 3 mois de prison ferme avec une amende de 9 millions de francs Cfa.