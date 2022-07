Escroquerie : Serigne M. Kémane se faisant passer pour Bamba Fall, commande 2.000 bidons d’huile d’une valeur de 38 millions Fcfa et se volatilise.

Revenant sur les faits en l’espèce, le représentant de la société de commercialisation d’huile végétale, la partie civile a précisé : « Serigne M. Kémane D. est venu le 6 juillet 2021, nous commander 2.000 bidons d’huile. On lui a fait 2 chargements de 1000 bouteilles avec 2 chèques de 19 millions Fcfa pour une livraison au marché Ocass de Touba. On ne l’a jamais connu, c’était la première fois qu’on faisait affaire avec lui. Il est venu se présenter en tant que Bamba Fall, d’ailleurs, c’est ce nom qui est mis sur les chèques. Il a passé la commande un mardi, on a livré le vendredi et le samedi. », a expliqué Souhaïbou G.



Pour sa part, l’accusé a tenté de livrer sa version des faits. « J’ai effectué la commande. Je voulais payer par liquidité mais ils m’ont dit que leur société ne traite que par virement bancaire ou par chèque. Je l’ai personnellement mis en rapport avec ma banque qui les a appelé. J’ai fait la commande le jeudi. La livraison dépendait d’eux. Le jour des faits, j’avais 27 millions Fcfa de liquidités », s’est dédouané Serigne M. Kémane.



Interpellé sur les raisons de sa fuite, il a fondé sa démarche sur les risques qu’il encourait.

« J’ai fui parce que je n’avais plus l’argent et les choses se compliquaient davantage », a-t-il confié au juge. Il ressort cependant du procès verbal d’enquête que l’huile lui a été vendu à 38 millions Fcfa qu’il a lui-même revendu à 36 millions Fcfa.



« J’ai vendu au nommé Abo Khouma à 18.000Fcfa le bidon d’huile que j’ai acheté à 19.000Fcfa et la somme devait être utilisée dans d’autres transactions pour être revue à la hausse. Quand mon acheteur m’a payé, j’ai voulu verser à la société son dû, mais elle a refusé de prendre la liquidité », a soutenu Serigne M. Kémane.

Interrogé sur l’usage du nom de Bamba Fall, il confiera avoir joué un rôle d’intermédiaire.



« Je travaille pour le compte de Bamba Fall. Je ne me suis jamais présenté comme tel mais quand je passais la commande j’étais avec lui », a expliqué le mis en cause. La partie civile a démenti en expliquant que ce dernier a même envoyé un audio WhatsApp pour se présenter en tant que Bamba Fall. « Dans la commercialisation de l’huile quand vous nous amenez de la liquidité, nous vous orientons vers notre banque », a souligné Souhaïbou G.



De son côté, le prévenu a devant le juge pris la garantie de payer dans un délai de 6 mois.



Pour le parquet, le prévenu n’avait même pas de la liquidité, mais a manigancé pour entrer en possession de la marchandise. À en croire le maitre des poursuites, le but du prévenu était d’escroquer l’entreprise. « C’est un système et il est dans le système pour tromper les gens et les dépouiller de leur marchandises », dit le magistrat qui, sous ce rapport, a requis 2 ans d’emprisonnement ferme contre l’accusé.



Pour la partie civile assurée par Me Abdy Nar Ndiaye, les faits d’escroquerie sont constants. « Il a sciemment donné des chèques faux et a vendu au rabais. C’est un gars dangereux qui fait l’objet d’une condamnation actuellement. Il se dit petit fils de Mame Cheikh Ibra Fall alors que ce dernier ne savait que travailler à la sueur de son front », a dit l’avocat qui a invité le tribunal à le sanctionner à la hauteur du délit commis. La robe noire a également réclamé le versement de 45 millions Fcfa pour toutes causes de préjudice.



La défense elle, a sollicité la clémence à l’encontre de son client. « C’est la première fois qu’il fait l’objet d’une condamnation, il n’a jamais été en prison contrairement à ce que dit mon confrère. Mon client a fait une opération et il a payé par chèques, malheureusement les chèques sont revenus impayés. Pour le paiement par virement bancaire, il s’est tardivement aperçu que son propre compte bancaire n’était pas suffisamment alimenté », a tenté d’expliquer l’avocat pour tirer d’affaire le sieur Serigne M. Kémane D.



Sur le faux nom utilisé, il invitera à essayer de comprendre que le prévenu était simplement un intermédiaire du nommé Bamba Fall. La défense a, toutefois, plaidé pour que la perche lui soit tendu.



Statuant publiquement et contradictoirement, le tribunal a reconnu le prévenu coupable des faits qui lui sont reprochés et l’a condamné à 2 ans d’emprisonnement ferme avec le versement de 45 millions Fcfa comme demandé par la partie civile pour dommages et intérêts.