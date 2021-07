Escroquerie : Atteint de tumeur, un belge vivant au Sénégal se fait passer pour un fou par sa femme, afin de le dépouiller…

L'amour peut souvent nuire. Cette assertion, Jean-Claude Logé, un ressortissant belge résidant au Sénégal, l'a appris à ses dépens.



Entrepreneur pionnier dans le domaine de la micro-informatique, Jean-Claude Logé est victime d’une escroquerie orchestrée par sa deuxième femme, Huguette Elsocht avec qui, il a mené sa vie depuis son arrivée au Sénégal.



La victime accuse son épouse de s'être emparée de la quasi-totalité de sa fortune estimée à des millions d'euros.



Jean qui raconte les faits, a expliqué être atteint d'un tumeur au cerveau et par malheur, s'est vu accusé de folie par sa femme Elsocht rien que pour faire main basse sur ses biens.



"Elle a vidé tous mes comptes en banque à hauteur de 2 millions d'Euros. Elle a mis la main sur les comptes en banque, sur ma fille adoptive, mes maisons, elle a absolument tout pris tout en continuant à prétendre que j'étais un fou dangereux", a expliqué ce 30 juillet, l'octogénaire venu se plaindre dans les locaux de Dakaractu.



Complètement affecté par la démarche de la belge blonde et pour ne pas donner à celle-ci toute raison de poursuivre son plan pour le dépouiller, Jean-Claude Logé s'est soumis à des traitements psychiatriques pour démontrer le contraire, mais peine toujours à reprendre ses biens.



Des plaintes avec constitution de partie civile ont été déposées au Sénégal et en Belgique par les avocats de Jean Claude Logé avec des éléments de preuve contre Elschot, mais l'affaire tarde encore à livrer ses secrets devant les juridictions sénégalaises et belges.