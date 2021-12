Escroquerie : A. Diop et Ndèye Th. War inscrivent des clients sur la plateforme "Petron Pay" et leur font perdre plus de 5 millions de nos francs.

À la date du 18 novembre 2021, les nommés Fatou Sakho, Moussa Tine, Babacar Ndiaye, Douda Gaye et Ndiack Ndiaye se sont rendus à la gendarmerie de la Foire pour porter plainte contre Aliou Diop et Ndèye Thiara War.



Les plaignants ont déclaré avoir remis une somme d'argent de plus de 5 millions de francs CFA à Aliou Diop pour placement dans la plateforme Petron Pay, dans l'espoir de revenus supplémentaires.



Interrogés sur les faits qui leur sont reprochés, Aliou Diop et Ndèye Thiara War démentent les accusations portées contre eux. Ils ont soutenu avoir tous été victimes de la faillite de la plateforme "Petron Pay".

Après avoir reçu les différentes sommes d'argent, le mis en cause Aliou Diop soutient les avoir versées dans le compte bancaire de la co-prévenue NdèyeThiara War, qui était chargé de les introduire dans ladite plateforme. Arrêtés par la gendarmerie de la Foire et placés sous mandat dépôt, tous les deux ont fait face ce mercredi 15 décembre au tribunal des flagrants délits de Dakar.



Interrogés à leur tour, ils reconnaissent avoir reçu l'argent des plaignants, avant de préciser qu'au moment d'intégrer les gens, ils leur signifiaient que la plateforme présentait des risques, mais qu'elle peut aussi générer des bénéfices.



Les parties civiles Fatou Sakho, Moussa Tine et Daouda Gaye disent avoir versé chacun 1.380.000 francs. Babacar Ndiaye et Ndiack Ndiaye quant à eux, ont versé chacun 700. 000 francs, d'où un total de plus de 5 millions de francs Cfa.



Lors de son réquisitoire, le ministère public a requis 2 ans dont 6 mois ferme, tandis que la défense plaide la relaxe. L'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 22 décembre prochain...