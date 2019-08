Erratum / sortie du procureur : Erreur sur le motif de l’arrestation de Guy Marius Sagna

Le procureur de la République Serigne Bassirou Guèye, a travers un communiqué, a fait une sortie que la polémique des motifs des arrestations de Guy Marius Sagna et de Adama Gaye.

Sauf que dans le Communiqué du Proc, il y mentionné que l’activiste « Guy Marius Sagna est poursuivi du chef de diffusion de fausses nouvelles suite à ses déclarations selon lesquelles la France préparait un attentat contre le Sénégal. »

Quelques temps après la publication de ce communiqué qui a très vite fait le tour de la toile, le parquet a joint Dakaractu pour apporter un rectificatif.

Selon le parquet, Guy Marius Sagna est poursuivi pour fausse alerte au terrorisme et non pour diffusion de fausses nouvelles suite à ses déclarations selon lesquelles la France préparait un attentat contre le Sénégal.