Erratum - Trafic de passeports diplomatiques: c’est le président du Conseil départemental de Saraya Sadio Dansokho qui a été mis en détention

Dakaractu avait indiqué tout à l’heure que le député Boubacar Villiemmbo Biaye avait été placé sous mandat de dépôt au même titre que son co-accusé El Hadj Mamadou Sall. Mais la décision, semble-t-il, n’a pas encore été prise. Le député bénéficie encore pour le moment de sa liberté de mouvement. C’est en réalité Sadio Dansokho, président du Conseil départemental de Saraya complice dans ce dossier qui a été mis en détention par le Juge. Les mis en cause sont poursuivis pour association de malfaiteurs, escroquerie, blanchiment de capitaux, faux et usage de faux sur des documents administratifs et faux en écritures publiques authentifiées.