Érosion côtière à Saint-Louis : Une étude préconise des solutions durables pour une issue heureuse

Dans le cadre de l’exécution du Projet de Gestion des Eaux Pluviales et d’Adaptation aux Changements Climatiques (PROGEP), l’Agence de Développement Municipal (ADM) a reçu un financement du Fonds Nordique de Développement destiné entre autres à la zone de l’embouchure du fleuve Sénégal à Saint-Louis.

Pour ce programme, il est prévu d’élaborer une étude du Plan Directeur d’Urbanisme (PDU). Le contexte particulier du site recommande cependant la réalisation préalable d’une étude de la dynamique hydro sédimentaire, afin de définir une stratégie d’aménagement de la zone en vue de la préparation du Plan Directeur Urbanisme.

C'est ainsi que, le gouvernement du Sénégal confie la mission d’étude au groupement Egis Eau - Deltares, pour développer des modèles de simulation numériques, notamment des processus hydro sédimentaires.

Les modèles devront être validés et aideront à la préparation d’un plan d’intervention qui, en plus des considérations techniques, devra aussi se baser sur des considérations d’ordre social, économique, financier et environnemental.

Le plan devra promouvoir le développement durable du bas delta du fleuve Sénégal et devra pour cela donner une réponse aux défis causés par le changement climatique et par la croissance démographique et économique, notamment les problèmes d’érosion côtière et les problèmes d’aménagement et d’occupation de cet espace.

Le rapport initial élaboré dans ce sens devra fournir « une description détaillée des produits intermédiaires et finaux à réaliser et des activités en plus de définir un planning financier et temporel détaillé. Il comporte également un Programme de transfert de connaissances pour la formation et l'entraînement d'experts sénégalais pour qu'ils puissent exploiter de façon autonome les modèles mathématiques et les instruments de mesure acquis pour la réalisation du projet.