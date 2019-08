Érection d’un parc d'attraction à Mermoz : Ageroute sommée d’arrêter les travaux.

La Commune de Mermoz/Sacré-Cœur s’est opposée à la poursuite des travaux dans le chantier du parc attractif qui devait sortir de terre sous le pont qui jouxte l’École de Police et le Lycée Thierno Seydou Nourou Tall.

Par une correspondance, le maire de ladite commune, Barthélémy Dias, a sommé le directeur général de l’Agence des travaux et de gestion des routes (Ageroute) Sénégal, d'arrêter les travaux.



Dans son courrier parvenu à la direction générale de cette agence, le maire et ses collaborateurs ont déploré le démarrage des travaux sans chercher le feu vert de la mairie de la commune. Ceux-ci disent avoir ‘’constaté une publicité sur site pour l’aménagement du rond-point Place Omvs, situé dans notre périmètre communal. Ce projet d’un mini-parc attractif qui n’a été présenté à la mairie, n’a bénéficié d’aucun avis favorable autorisant un tel aménagement dans un giratoire’’.



Barthélémy Dias et ses collaborateurs ont aussi indiqué dans leur correspondance que ‘’l’Ageroute est une agence et que toute occupation à titre précaire de la voie publique relève de la responsabilité de la mairie’’. Par ailleurs, et après consultation avec les services de l’urbanisme de la commune de Mermoz/Sacré-Cœur qui considèrent que ce projet pourrait présenter bien des difficultés, l’équipe municipale a invité Ageroute qui était en partenariat avec le promoteur C3A Azhali Kids à bien vouloir surseoir à son exécution et de vous rapprocher des services concernés pour une meilleure prise en charge’’.





Il faut rappeler qu’avec cette sommation, le maire vient freiner les travaux sur ce site où depuis plusieurs semaines , était constatée la présence de piquets sur lesquels sont dressés des rubans de chantier pour clôturer le périmètre. À terme, le site clôturé allait abriter, entre autres, une ‘’aire de jeux pour enfants et adultes ; un Parking ainsi qu’un espace détente pour les parents ; un Coin snack.



Quant à ladite correspondance, elle a été signée par Barthélémy Dias le jeudi 1e août 2019 avec ampliation faite au gouverneur de Dakar, au préfet et au sous-préfet.