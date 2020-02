Avec sa première visite en Afrique de l'Ouest, le secrétaire d'État Américain, Mike Pompeo, estime "être bien convaincu des problèmes sécuritaires qui se posent en Afrique".



Pour le chef de la diplomatie Américaine, "le peuple Sénégalais doit savoir que les forces sénégalaises dans la région travaillent avec les français et les américains car, il nous incombent à tous, d'assurer la sécurité".

La visite de l'homme politique américain rentre dans le cadre de la mise en pratique de stratégies d'appui à une bonne croissance économique et un espace sécurisé.



D'autre part, Mike Pompeo soulignera le manque d'infrastructures sanitaires. "Nous sommes conscients de l'ampleur du problème et le niveau que le coronavirus a atteint. Mais, il faut rappeler que ce sont les pays qui n'ont pas de bonnes infrastructures de santé".



L'ancien directeur de la CIA dira qu'il y'a, d'ailleurs des responsables americains de la CDC qui sont au Sénégal et dans beaucoup de pays du monde pour voir ensemble comment éradiquer cette épidemie. D'ailleurs, il informera qu’ils participent à la mise en place de bonnes infrastructures sanitaires, et qu'un montant d’environ 100 millions de dollars est affecté à cet effet..."