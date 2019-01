Équité genre : Une amélioration des politiques publiques et une mise à niveau du budget sollicité.

Dans le but de renforcer les capacités des parlementaires afin de leur permettre de mieux appréhender les enjeux de l'intégration du genre dans le budget, à travers le projet d'appui à la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de genre (PASNEEG), l'ONU FEMME en partenariat avec l'agence italienne pour la coopération au développement et l'association sénégalaise d'évaluation (SENEVAL), a tenu la session de partage sur l'évaluation des politiques publiques.

Au sortir de cet atelier, il est attendu la performance et la maitrise des parlementaires sur les notions de base de l'évaluation sensible au genre.