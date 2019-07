Équité et genre : Des femmes photographes érigées en actrices sociales du continent

Les femmes continuent de souffrir le martyre en Afrique du fait des cas fréquents de violence et traitement dégradants réservés à cette couche vulnérable. Pour mener ce combat, treize photographes dont cinq femmes ont participé au projet de formation et d’exposition photographique dont le vernissage s'est tenu ce mercredi au musée de la femme de la Place du Souvenir.

Appuyé par l'ambassade d'Espagne par le biais de l'Agence Espagnole de Coopération au Développement (AECID) à travers son programme ACERCA, les différents exposants ont présente des chefs d'œuvre dont la problématique principale s'articulait autour de l'égalité, l'équité et les droits des Femmes.

Pour ce vernissage qui va durer un mois, le statut de la femme africaine sera mis en exergue en vue d'une meilleure compréhension du regard porté sur celles-ci.