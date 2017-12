Équipementier des Lions : Pourquoi la Fédération a choisi Puma...

La Fédération Sénégalaise de football (Fsf) et Puma ont renoué un partenariat pour les cinq prochains années, après une séparation en décembre 2014. Un retour après une collaboration de près d'une dizaine d'années. Les Lions seront donc de nouveau habillés par la marque allemande spécialisée dans la fabrication d'articles de sport.

L'annonce a été faite par le Président, Me Augustin Emmanuel Senghor, à l'issue de la réunion du Comité exécutif de la Fsf. "L'offre de Puma est au dessus des autres, du moins sur le plan financier", a-t-il avoué. Mais bien avant cela, beaucoup de marques s'étaient manifestées. L'on apprend que Nike, Adidas, Kappa, Macron ont voulu habiller les hommes de Aliou Cissé. "Nous avons choisi Puma pour sa crédibilité financière. Le partenariat permet d'engranger un montant substantiel, en termes de subventions", se justifie le Président de la fédé. Si l'on en croit Me Senghor, "le partenariat sera confirmé incessamment". "Sur le plan financier, la fédé va empocher près de 750 000 euros par an contre 500 000 euros par le passé, en termes d'équipements, sur les cinq années à venir", a révélé Me Augustin Emmanuel Senghor.