Équipementier des Lions : La Fédé en discussions avancées avec la marque 361°

Avec cette nouvelle plateforme de visibilité, la Fsf (Fédération sénégalaise de football) ne veut plus tomber dans les erreurs du passé. Depuis plusieurs semaines, Augustin Senghor, le président de l’institution, discute avec les potentielles sociétés. Et d’après nos informations, 361° est en pôle. Notre source indique que les discussions sont très avancées entre la Fsf et la firme hongkongaise, et un accord serait d’ailleurs sur le point d’être trouvé.



Si 361° est encore méconnu sur le continent africain, il a déjà accroché plusieurs gros contrats de sponsoring ces derniers mois et sur de grands événements. Originaire de Chine, cotée à la bourse de Hong Kong, la marque se développe rapidement à l’international. Elle a une expérience accrue des événements internationaux et a été équipementier officiel de 28 pays ces dernières années avec notamment les comités nationaux olympiques de la Grèce, de l’Afrique du Sud et de la Suède.





Africa Top Sports