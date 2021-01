Equipe-type de la saison 2020 : L'UEFA zappe Sadio Mané.

Comme chaque année, l’Union Européenne des Associations de Football (UEFA) organise l’élection de l’équipe-type de la saison 2020 sur son site officiel. Avec des votes qui ont été lancés depuis le mois de décembre parmi une sélection de 50 joueurs.



Pour cette année, l’instance dirigeante du football européen a décidé autrement pour l’international sénégalais Sadio Mané. Même s’il figurait sur la liste de 50 joueurs présélectionnés publiée depuis le début du mois de décembre, les internautes n'ont pas jugé suffisantes les performances du numéro 10 de Liverpool. Par conséquent, Mané ne figure pas sur la liste des 11 joueurs de la saison 2020 de l’UEFA, choisie par les internautes.



Le vainqueur de la ligue des champions, le Bayern Munich est le club le plus représenté sur la liste. Il est représenté par quatre de ses joueurs ; son gardien de but Manuel Neuer, Alphons Davies, deux de ses milieux de terrain Joshua Kimmich et Thiago Alcantara, un expatrié de Liverpool et son attaquant Robert Lewandowski.



Pour les défenseurs des 11 types de l’UEFA, Virgil Van Dijk (Liverpool) et Sergio Ramos (Real Madrid) composent la charnière centrale. Leo Messi (Barca), Kevin De Bruyne (Manchester City), Neymar (PSG) et Cristiano Ronaldo (Juventus) sont en attaque.