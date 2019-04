Equipe-type PL : une razzia Liverpool-City... Sadio Mané présent

Si Manchester City et Liverpool survolent cette saison de Premier League, livrant ainsi un duel passionnant pour le titre, les deux équipes dominent sans partage l'équipe-type de l'année. Au total, les Citizens et les Reds comptabilisent cinq joueurs chacun dans ce onze. Si la défense est marquée au fer rouge avec Alexander-Arnold, Van Dijk et Robertson, Aymeric Laporte lui donne un coin de ciel bleu. Le défenseur central mancunien est le deuxième tricolore de cette équipe de l'année.

Au milieu et en attaque, City reprend les devants avec Fernandinho, Bernardo Silva, Sterling et Agüero. Sadio Mané est le seul rescapé de son trio avec Salah et Firmino, tous les deux absents. Le seul à ne pas représenter aucune des deux équipes est donc un certain... Paul Pogba. Avec 13 buts en 32 matches de championnat, l'international français gagne sa place dans le onze de l'année. Pas du goût de tout le monde.