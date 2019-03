Équipe nationale : et si Sadio Mané devenait le serial buteur attendu par les « Lions » ?

Les « lions » en quête d’un « serial buteur »

En quête d’un sacre continental en Égypte, Aliou Cissé ne devrait-il pas saisir cette belle opportunité qui s’offre à lui ? Opportunité incarnée par un joueur, Sadio Mané. Actuellement au sommet de son art, Mané en pleine maturité est aujourd’hui capable de percer toutes les défenses. Sa vitesse, ses qualités de dribbleur et son sens du but font de lui, l’un des tout meilleurs buteurs européens du moment. Des performances qui devraient pousser Cissé à essayer, tenter, faire des associations qui pourraient s’avérer payantes. Krépin, Santy Ngom, Gana, Ismaïla Sarr, Thioub et Cie n’attendent que ça ! Jouer, briller et porter le Sénégal au sacre final…

S’il y a un poste qui cherche encore son titulaire indiscutable au sein de la « Tanière » c’est bien le poste de numéro 9. En effet, depuis quelques années, l’équipe nationale de football du Sénégal attend désespérément son « serial buteur », le renard des surfaces implacable, ce numéro 9 capable de déstabiliser toutes sortes de défense.

Le « Lapin flinguer » attend toujours son digne successeur…

Le « Lapin flingueur » Henri Camara et ses 29 buts en 99 sélections n’a pas encore trouvé digne successeur, n’en déplaise aux talentueux attaquants qui sont passés après « Boy Karack » : Mamadou Niang, Souleymane Camara, Mame Birame, Moussa Sow, Diafara Sakho, Papiss Cissé, Demba Ba, Mbaye Niang et dernièrement Mbaye Diagne qui tarde à faire trembler les filets

Le manque d’efficacité offensive des « Lions » est connu de tous, Aliou Cissé le premier, pour l’avoir tant de fois souligné et déploré avec la dernière énergie au fil des sorties des lions. Dès lors le technicien Sénégalais réputé défensif dans son style de coaching voire trop prudent, pourrait se tourner vers son numéro 10 et ancien capitaine Sadio Mané qui révèle de plus en plus des talents de buteur. Un très vieux débat qui ressurgit à quelques pas du match Sénégal -Madagascar (Dernière journée des éliminatoires de la CAN Egypte 2019) ce 23 mars 2019 au Stade Lat Dior de Thiès.

Sadio Mané en numéro 9, pur ailier ou en électron libre ?

Le débat semble déjà tranché pour coach Cissé, récemment interrogé sur la question, le sélectionneur Sénégalais ne voit pas les choses de la même manière. Selon lui, le débat ne se pose pas, martelant qu’il serait illusoire de comparer l’équipe nationale au club de Liverpool ou SM10 occupe parfois le poste d’attaquant de pointe suivant les schémas tactiques de Jurgen Klopp.

Aliou Cissé qui ne semble pas partager la même vision du foot que Klopp, voit Mané comme un pur joueur de couloir sur le flanc gauche ou droit. Pourtant avec 2.455 minutes déjà jouées cette saison, en 29 matches de premier League, pour 17 buts marqués. L’attaquant des « reds » de Liverpool Sadio Mané, réussi sa meilleure saison en terme de réalisations sur une année en championnat (Demba et ses 16 buts sur une saison en premier League effacé des tablettes.) De quoi donner des idées de repositionnement à bon nombre d’observateurs avisés qui voient en Mané un véritable « renard des surfaces » alliant adresse, roublardise et efficacité.

Sadio Mané en carrière de la nationale 1 avec Metz, à Liverpool jusqu’aux « lions » c’est : 304 matches et 164 buts….

La performance n’est pas moindre, depuis ses grands débuts en Pro avec le FC Metz en 2012 à sa révélation totale à Liverpool (153 Matches 61 buts, 22 passes) Mané aura planté pas moins de 164 buts en plus de 300 Matches officiels (Clubs et équipes nationales.) Des qualités de finisseur que le natif de Bambaly semble cultiver et perfectionner au fil des saisons. Autant de faits qui justifient le rêve secret de plusieurs sénégalais, c’est à dire voir Mané évoluer sur le front de l’attaque des « lions.» Pourquoi pas contre les Malgaches ce 23 Mars au stade Lat Dior de Thiès. Ou encore face aux « aigles » du Mali en amical mardi prochain ?

Mané un « lion » perdu dans la tanière ?

Avec l’équipe nationale du Sénégal, Mané semble moins décisif, toujours en quête du bon tempo, tantôt ailier droit, la plupart du temps ailier gauche parfois en « faux » meneur de jeu. Une situation frustrante pour le joueur lui-même, délicate pour Cissé et agaçante pour les supporters impatients de voir enfin « Super Mané.» Pourtant, ses stats sont loin d’être ridicules avec le Sénégal avec 15 buts marqués et 10 passes décisives délivrées en 58 sélections.

Au regard de ce parcours de buteur, et de ces chiffres flatteurs, la question s’impose : Et si Sadio Mané devenait le serial buteur attendu par les « Lions ? » Une interpellation faite ici, une énième fois au coach Cissé.





Sadio Mané en chiffres toutes compétitions confondues : Avec Liverpool en championnat :

En Ligue des champions avec Liverpool :

2018 / 2019 : 8 matches 3 buts

Avec Southampton :

2014 / 2015 : 24 matches 10 buts

Avec Salzbourg

2012 / 2013 : 25 matches 16 buts

2013 / 2014 : 30 matches 13 buts

2014 / 2015 : 4 matches 2buts

Avec Metz en L2 et National 1

2012 / 2013 Ligue 2 : 12 matches 1 but

2012 / 2013 National1 2 matches 1 But

En équipe nationale 58 matches, 15 buts, 10 passes décisives

164 buts en 304 matches Officiels

: (Equipes nationales du Sénégal (Olympiques, amicaux etc.) Clubs (Cups, champions League…)