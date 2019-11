Équipe nationale d’Algérie : Le capitaine Riyad Mahrez quitte la sélection pour raisons personnelles…

Le capitaine des « Fennecs », Riyad Mahrez sera absent pour le match à l’extérieur de l’Algérie face au Botswana comptant pour la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2021.



Le sélectionneur des « Fennecs », Djamel Belmadi avait annoncé l’info, précisant que le joueur avait un problème d’ordre personnel, sans plus de précisions.



Logés dans le groupe H avec la Zambie, le Zimbabwe et le Botswana, les champions d’Afrique en titre iront en découdre avec le Botswana ce lundi. L’Algérie avait étrillé la Zambie 5-0 lors de la première journée.