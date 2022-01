Équipe nationale / Un seul but inscrit en trois matches, Aliou Cissé réagit : « Je ne m'inquiète pas... »

L'attaque des Lions du Sénégal reste l'une des plus faibles de cette première phase de la CAN Cameroun 2021. Un terrible constat qui ne semble pas inquiéter le sélectionneur national, Aliou Cissé qui en a parlé en conférence de presse d'après-match contre le Malawi. "Je ne m'inquiète pas, nos garçons vont revenir à leur niveau", après trois journées de compétition, les lions n'ont eu qu'un seul petit but au compteur, sur pénalty...