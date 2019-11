Équipe nationale : Salif Sané, opéré, est officiellement forfait contre le Congo Brazzaville et l'Eswatini

Suite à sa grave blessure au genou, hier lors de la 10ème journée de Bundesliga contre Augsbourg, le défenseur de Schalke 04, Salif Sané, s'est fait opérer avec succès. Une opération synonyme de forfait pour l'international Sénégalais qui devait prendre part aux éliminatoires de la CAN 2021 avec les " Lions " (Sénégal - Congo Brazzaville le 13 novembre, Eswatini - Sénégal le 17 novembre.)



Aliou Cissé devra se passer du longiligne défenseur qui formait la paire avec Kalidou Koulibaly au sein de la défense sénégalaise. Néanmoins il reste des profils qui pourront faire office de remplacement, on pense aux néo sélectionnés Naby Sarr et Moussa Ndiaye. Sans oublier l'expérimenté capitaine des "Lions" Cheikhou Kouyaté qui est régulièrement désigné par Cissé au poste de défenseur central.



Salif Sané très actif sur les réseaux sociaux, a posté une photo de lui suite à l'opération avec ce message : " La première étape a été terminée, l'opération s'est bien passée. Maintenant je travaille à revenir plus fort et merci pour tous vos messages. "