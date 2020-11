Équipe nationale : Sadio Thioub appelé en renfort suite au forfait de Keïta Baldé.

L'ailier droit du Sco d'Angers, Sada Thioub ( 25 ans) devrait palier à l'absence de Diao Keïta Baldé, blessé et donc forfait pour affronter la Guinée Bissau en éliminatoires de la CAN 2021. Selon les dernières informations glanées, l'angevin a été convoqué en urgence par le sélectionneur national Aliou Cissé pour renforcer l'attaque des Lions déjà fragilisée avec le forfait de Famara Diédhiou (Bristol City.) Aligné contre Nîmes ce dimanche en Ligue 1, Thioub a d'ailleurs délivré une passe décisive lors de la victoire des siens 5-1.



Le regroupement à Dakar débutera ce dimanche 8 novembre, au compte-gouttes, avec des arrivées qui se feront selon le planning des uns et des autres qui joueront en championnat avec leurs clubs. À signaler que le milieu de terrain sénégalais, Gana Guèye, forfait pour cette double confrontation prévue les 11 et 15 novembre, ne devrait pas être numériquement remplacé...