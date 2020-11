Équipe nationale / Regroupement : 9 Lions ont déjà rejoint la tanière. (Photos)

L'hôtel Radisson Blu de Diamniadio commence à être animé avec l'arrivée progressive des lions du Sénégal en regroupement. Selon la fédération sénégalaise de football (FSF) pour cette double confrontation avec la Guinée Bissau (3ème et 4ème journée éliminatoire CAN 2022) neuf joueurs ont déjà rallié la capitale sénégalaise. Il s'agit de Moustapha Name, Cheikhou Kouyaté, Ismaïla Sarr, Alfred Gomis, Bingourou Kamara, Yousouph Sabaly, Naby Sarr, Habib Diallo... Le reste du groupe est attendu ce lundi.