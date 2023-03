Équipe nationale : Pape Ousmane Sakho et Dion Lopy, ces nouveaux Lions qui découvrent la Tanière…

Tout arrive à point pour qui sait attendre ! Et c’est le cas de le dire pour Pape Ousmane Sakho et son futur coéquipier en équipe nationale du Sénégal, Dion Lopy. Tous deux ont été convoqués par le sélectionneur sénégalais, Aliou Cissé, ce vendredi pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2024. Il faut dire que l’heure de ces deux jeunes talents était attendue depuis très longtemps, au vu de leurs performances respectives en club.



Le détenteur du prix du plus beau but de la saison 2022, décerné lors des CAF Awards, a profité de l’absence d’Ismaïla Sarr pour se frayer une petite place au sein de la tanière où la concurrence fait rage notamment en attaque. Pour le natif de la ville de Rufisque, la sélection n’a jamais été inaccessible puisque Aliou Cissé a avoué qu’il le suivait de près. D’autant que le « petit » attaquant du Simba Sport s’est fait une réputation dans le championnat Tanzanien qu’il éclabousse de son talent.



À la fois buteur, dribbleur et fin technicien, POS est un joueur de petit espace, capable de déborder sur les flancs tout en conservant une précision diabolique dans la surface de réparation. « C’est un garçon que nous connaissons déjà, c’était le moment pour lui. Avant c’était un peu trop tôt pour lui, les schémas étaient déjà définis, le plan de jeu également. Aujourd’hui, il profite de la blessure et du manque de compétitivité de certains joueurs. C’est pour nous l’opportunité de le voir pendant 10 jours et de voir comment il va s’intégrer », renchérit Aliou Cissé. La balle est dans son camp.



Pour ce qui est du teigneux et robuste milieu défensif du stade de Reims, Dion Lopy (21 ans), vice-capitaine de la sélection des U23, Dion Lopy, cette convocation est une confirmation. En réalité, le bonhomme qui est un « Gana Guèye » bis, avec une palette technique plus large, a connu un retard dans sa progression. C’est l’avis de bon nombre d'observateurs qui ont très tôt décelé l’immense potentiel du joueur. Avant de quitter son club formateur Oslo FA en 2021 pour signer à Reims, Dion Lopy montrait déjà de très belles qualités dans l’entrejeu. Capable de mettre de l’intensité et beaucoup d’impact dans la conquête du ballon. Le Rémois possède cette vista et ce toucher de balle qui lui permet d’orienter le jeu avec justesse, le tout en plus d’avoir une puissante frappe. Un profil atypique, dans la tanière …