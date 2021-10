Équipe nationale : Pape Gueye (OM) aurait dit oui à Aliou Cissé...

Contacté depuis plusieurs mois par le sélectionneur Aliou Cissé, Pape Gueye aurait, selon les informations de l’Equipe, relayé par Rmc sport, choisi de jouer pour le Sénégal, le pays d’origine de ses parents. Pas encore convoqué avec l’équipe de France Espoirs, Pape Gueye (22 ans) n’évoluera a priori ni avec la sélection dirigée par Sylvain Ripoll, ni celle de Didier Deschamps.



Depuis plusieurs mois, le sélectionneur Aliou Cissé essayait de convaincre le Phocéen de rejoindre la sélection nationale Sénégalaise. "C’est vrai que je suis entré en contact avec lui (Pape Gueye) il y a deux ou trois mois. Là, on est en début de saison, un nouvel entraineur est arrivé, je n’ai pas voulu chambouler leur progression en club, j’ai voulu les laisser d’abord avec leur club."



Selon Rmc Sport, l’ancien Havrais est susceptible de jouer la CAN 2022 au Cameroun en janvier. En plus des matchs de qualifications pour la Coupe du monde 2022, dans lesquels le Sénégal sera opposé au Togo et au Congo pour les deux dernières journées de la première phase.