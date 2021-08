Équipe nationale : Mountarou Baldé de Teungheuth FC appelé en renfort par Aliou Cissé...

El Hadj Mountarou Baldé! Son nom a été beaucoup évoqué ces derniers temps, notamment lors de la publication de la liste de joueurs du sélectionneur de l'équipe nationale, Aliou Cissé. Justement, le latéral droit de Teungheuth FC qui était fortement pressenti pour intégrer la tanière, a été finalement convoqué par Aliou Cissé pour renforcer le groupe, dans le cadres des rencontres contre le Togo et le Congo (1er et 07 septembre 2021, éliminatoires mondial 2022.)



La nouvelle qui n'a pas encore été officiellement annoncée par la Fédération sénégalaise de football (FSF) s'est tout de même ébruitée au cours de la soirée de ce samedi. Dakaractu, suite à la confirmation de plusieurs sources concordantes, dont un proche du joueur, est en mesure de dire que le pensionnaire de TFC sera bel et bien dans la tanière pour ce regroupement prévu à l'hôtel Radisson Blu de Diamniadio.



Une excellente nouvelle pour le football local sénégalais qui connait une sorte de reconnaissance à travers cette convocation tant réclamée par bon nombre d'observateurs. Avec la pénurie de latéraux droits qui sévit actuellement en équipe nationale, Mountarou Baldé qui sera en concurrence directe avec Ibrahima Mbaye de Bologne, aura sa carte à jouer si son coach venait à lui offrir du temps de jeu.



Très expérimenté, le défenseur du club rufisquois a roulé sa bosse dans le championnat local où il a eu à jouer dans plusieurs formations dont le Ndiambour, Dakar Sacré-Cœur, le Port ou l'As Douanes. D'ailleurs, il a déjà eu à évoluer sous les ordres d'Aliou Cissé qui l'avait lancé avec l'équipe nationale olympique, lui qui a déjà porté les couleurs nationales dans la catégorie des cadets et des juniors.