Équipe nationale : Mis en isolement, Kalidou Koulibaly va manquer les deux matches amicaux.

Le vice capitaine de l'équipe nationale du Sénégal, Kalidou Koulibaly va manquer les deux matches amicaux des Lions prochains, contre le Maroc et contre la Mauritanie.

Le leader de la charnière centrale des Lions est mis en isolement après la confirmation de deux cas au coronavirus au sein de l'effectif de Naples.

Ainsi, après Sadio Mané déclaré forfait à cause du coronavirus, Kalidou lui est en quatorzaine. Aliou Cissé devra faire sans ses deux meilleurs éléments de l'équipe.

C'est l'occasion donnée à Aliou Cissé pour tester la charnière centrale de l'Olympiakos en Grèce : Pape Abou Cissé et Ousseynou Bâ.