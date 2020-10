Équipe nationale : Les " Lions " sont rentrés ce samedi, à Dakar (images)

Après leur match contre le Maroc à Rabat, les " Lions " ont atterri ce samedi vers 17h à l'aéroport international Blaise Diagne de Diamniadio (AIBD.) Après un peu plus de deux heures de vol, le groupe Sénégalais a retrouvé la terre sénégalaise pour les besoins de l'autre match amical qui les attend contre la Mauritanie le mardi 13 octobre prochain. Présentement, les joueurs sont à l'hôtel Radisson Blu de Diamniadio. Toutefois, le lieu du regroupement reste encore inconnu.



C'est donc au stade Lat Dior de Thiès que se déroulera cette deuxième manche que la bande à Aliou Cissé aura à cœur de remporter à domicile. Pour l'heure, l'hôtel qui servira de lieu de regroupement des " Lions " est à découvrir. Lors de leur dernier séjour au Sénégal, la sélection nationale s'était établie à Saly, à l'hôtel Lamantin Beach et non au Rhino Resort où ils ont leurs habitudes...