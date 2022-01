Équipe nationale : Les Lions "covidés" attendus ce dimanche à Bafoussam. Loum Ndiaye déjà en route...

Les six Lions qui étaient restés en isolement à Dakar suite à des tests qui s'étaient révélés positifs à la Covid-19, pourraient rejoindre ce dimanche, le reste du groupe basé à Bafoussam (Cameroun). D'après Cheikh Seck, l'un des vice-présidents de la fédération sénégalaise de football, ces joueurs (Nampalys Mendy, Saliou Ciss, Mame Baba Thiam, Bamba Dieng...) ont passé des tests PCR qui, s'ils venaient à s'avérer négatifs, leur permettront de s'envoler en direction de la CAN.



Déjà rétabli et testé négatif, le milieu de terrain des Lions, Mamadou Loum Ndiaye qui a pris son vol ce samedi, est attendu à Bafoussam dans la nuit du samedi au dimanche, a confirmé Cheikh Seck. Une bouffée d'oxygène pour Aliou Cissé qui aura besoin de ses meilleurs éléments pour faire face aux cas de Covid-19 qui commencent à menacer l'équilibre de la tanière.



À priori, Aliou Cissé a encore jusqu'au lundi, date du premier match des Lions à la CAN, pour espérer renforcer son groupe avant le bouclage définitif des listes.