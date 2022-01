Équipe nationale : Les 04 gardiens de la tanière présents sont enfin tous réunis, Edu Mendy pressenti contre Malawi...

En présence du préparateur des gardiens et ancien international sénégalais, Tony Mario Sylva, les quatre gardiens de la tanière se sont entraînés ensemble. Une grande première depuis le début de la préparation des Lions jusqu'à l'entame de la Coupe d'Afrique de football qui a été ponctuée par une série de forfaits chez les gardiens de but.



Ce dimanche après-midi, lors de la séance d'entraînement des Lions à huis clos, Édouard Mendy qui a repris l'entraînement hier, individuellement, a pu s'entraîner avec le reste du groupe, précisément les trois autres portiers convoqués par Aliou Cissé, en l'occurrence, Alioune Badara Faty, Alfred Gomis et Sény Dieng jusque-là titularisé dans le but en remplacement de Mendy.



Contre le Malawi, Aliou Cissé pourrait bien lancer son gardien numéro un, Edu Mendy. Le "mur" de Chelsea dont on attend énormément dans cette coupe d'Afrique pour le moment assez folle au vu de la physionomie dans différentes rencontres qui ont donné lieu à de grosses surprises.



Avant la phase à élimination directe qui démarre à partir des huitièmes de finale, l'opposition contre le Malawi est l'occasion rêvée pour relancer la machine sénégalaise un peu grippée après deux sorties...