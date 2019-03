Équipe nationale : Le programme des Lions avant leurs matches face au Madagascar et au Mali

La fédération sénégalaise de football (FSF) vient de dévoiler le planning des séances d’entrainement de l’équipe nationale A, en vue du match contre le Madagascar, le 23 mars (6e journée éliminatoires CAN 2019), et la rencontre amicale face au Mali, le 26 mars.



Les 25 joueurs sélectionnés ont rendez-vous, ce lundi 18 mars, à l’hôtel Rhino Resort (Saly), pour débuter leur préparation. Cinq séances d’entraînement les attendent d'ici au 23 mars, pour le dernier acte des éliminatoires de la CAN face aux "Berea".



Les Lions auront droit à leur premier galop, ouvert au public, à 19h, ce lundi. L'équipe effectuera un léger entraînement, avec un réveil musculaire et des petits jeux techniques et tactiques sur la pelouse du stade Lat-Dior de Thiès. Après ce premier galop, le sélectionneur va échanger avec les médias, lors de la traditionnelle conférence de presse de début de stage.



Le lendemain, mardi 19 mars, l’entraînement de l’Équipe du Sénégal débutera à 19h et sera ouvert intégralement au public. Après la séance d’entraînement des Lions, Aliou Cissé fera de même (conférence de presse), avec un joueur à ses côtés.



L'équipe du Sénégal peaufine sa forme et procède aux ultimes mises en place tactiques, à huis clos, mercredi 20 et jeudi 21 mars, à 19h. Le dernier galop avant Sénégal/Madagascar aura lieu vendredi 22 mars à l’Institut Diambars de Saly, suivi de la conférence de presse d’avant match. Le programme se poursuivra après ce match de la 6e journée des éliminatoires de la CAN...