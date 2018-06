Equipe nationale : La charnière centrale Koulibaly/Salif Sané se précise

Le Sénégal va tenter d'arracher la victoire en amical face à la Croatie avec une charnière expérimentale Kalidou Koulibaly/Salif Sané. Si entre ces deux-là, cela colle, la sélection pourrait avoir un socle solide pour la Coupe du monde à venir.



L'association du défenseur de Naples et celui de Schalke 04 est aujourd'hui la plus probable pour les rencontres amicales d'avant Coupe du monde. L'ancien joueur de Hanovre 96 est très convaincant avec la sélection et ses dernières prestations solides chez les Lions peuvent lui donner l'espoir d'être titulaire au Mondial. Dans le futur, il formera sûrement un duo de choc avec le napolitain.



Les deux hommes n'ont jamais été titularisés ensemble. Le match de ce vendredi (16h00) face à la Croatie devrait être l'occasion pour le duo de montrer sa vraie valeur.



C'est la charnière Kara / Koulibaly qui avait joué les matches des éliminatoires de la Coupe du monde. À la CAN 2017, ils ont été utilisés ensemble jusqu'aux quarts de finale de la compétition. Les deux hommes sont habitués à jouer ensemble. L'association a globalement satisfait. Mais, le joueur de Anderlecht est gêné de manière récurrente par son genoux ces derniers temps. Nul doute que Aliou Cissé ne prendra aucun risque face à la Croatie....