Équipe nationale / Arial Mendy : La solution sur le flanc gauche ?

S’il y’a un poste qui cherche encore son titulaire au sein de la sélection nationale Sénégalaise, c’est bien celui de latéral gauche. L’on est désormais loin de l’ère Omar Daf, Pape Ndiaye Souaré et des autres latéraux gauches (ou droitiers reconvertis) qui se sont succédés dans ledit couloir. Pas vraiment convaincants au poste, Saliou Ciss et Racine Coly (écarté par Aliou Cissé) seront « challengés » par le nouveau venu, Ariel Benabent Mendy (25 ans, 1m 80)







Originaire de la région de Ziguinchor (Sénégal), l’ancien du centre de formation de Diambars, semble avoir atteint la maturité requise et disposer de la pleine possession de ses moyens pour s’imposer avec les Lions. Celui qui a déjà gagné les jeux Africains avec les espoirs, a cette particularité de pouvoir évoluer à tous les postes de la défense. En effet, Arial qui est un arrière gauche naturel de métier, est aussi en mesure de jouer au poste de latéral droit ou dans l’axe.







Le profil du jeune défenseur qui allie puissance et combativité, pourrait parfaitement coller avec la rigueur et les exigences du football Africain qu’il connait bien. En quête d’un gaucher naturel, pour redynamiser un peu plus, l’activité offensive notamment sur le côté gauche, Aliou Cissé pourrait miser sur une future association entre Arial Mendy et Sadio Mané. Un duo qui pourrait être bénéfique pour les Lions.







Car, en plus d’être offensivement actif, l’ancien Lensois offre une réelle solidité défensive. Bien défendre et être en mesure d’accompagner les actions offensives… De quoi laisser présager une bonne intégration de Mendy qui devrait avoir du temps de jeu lors de la double confrontation contre la Guinée Bissau.