Equipe nationale Allemande : Jürgen Klopp officiellement nommé sélectionneur

Jürgen Klopp est devenu, ce vendredi 24 juillet 2026, le nouveau sélectionneur de l’équipe nationale d’Allemagne. L’ancien technicien de Liverpool et du Borussia Dortmund a été présenté à la presse lors d’une conférence organisée par la Fédération allemande de football (DFB), mettant fin à plusieurs jours de tractations.



L’arrivée de Klopp intervient après l’échec de la Mannschaft à la Coupe du monde 2026, éliminée en seizièmes de finale par le Paraguay. Cette désillusion avait précipité, début juillet, la rupture de la collaboration entre la fédération allemande et Julian Nagelsmann, qui durait depuis près de trois ans. Un dirigeant de la DFB a salué l’élection à l’unanimité de Klopp par les instances de la fédération, présenté comme l’homme capable d’incarner le renouveau d’une sélection en perte de repères depuis plusieurs années.



Âgé de 59 ans, Klopp occupait depuis janvier 2025 le poste de directeur du football au sein du groupe Red Bull. Son départ a nécessité l’accord de son employeur, son contrat avec la Mannschaft courant désormais jusqu’en juillet 2030. L’ancien coach de Mayence, du Borussia Dortmund et de Liverpool aura pour mission immédiate de redresser une équipe fragilisée, avant des échéances majeures : la Ligue des Nations 2027, l’Euro 2028 en Angleterre, puis la Coupe du monde 2030.