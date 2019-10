Equipe nationale : Actuel meilleur buteur en Turquie, Papiss Cissé vers un retour dans la « Tanière » ?

Après avoir planté 16 pions en un peu plus de 30 sélections avec l’équipe nationale du Sénégal, Papiss Cissé, qui fut pendant longtemps l’un des meilleurs attaquants Sénégalais notamment lors de son passage à Newcastle (44 buts en 141 repartis sur 5 saisons de Premier League), a subitement disparu des radars de la « Tanière. »



Une disgrâce coïncidant avec l’avènement de Cissé qui a préféré se passer de ses services. Un choix certainement sportif à cette époque, où Papiss Cissé semblait vers le déclin, avec des performances déclinantes, le poids de l’âge venant alourdir le tout.

Sauf que jusque-là, les « Lions » sont toujours à la quête de ce renard des surfaces tant attendu. Si Famara Diédhiou, Mame Biram Diouf, Moussa Konaté, Mbaye Niang, Mbaye Diagne et dans une moindre mesure Habib Diallo, ont tous tenté d’occuper ce poste stratégique sans trop convaincre, l’actuelle forme de Papiss pourrait amener le coach des « Lions » à de meilleurs sentiments.



Une thèse qui pourrait être confortée par le fait que le sélectionneur Sénégalais reste assez constant et logique, quand il s’agit de se fier aux performances sportives des uns et des autres pour convoquer ou écarter des joueurs.



Le retour inespéré de l’attaquant de Bristol, Famara Diédhiou, en sélection, après deux ans et demi d’absence, fait « jurisprudence. » Rien n’est vraiment perdu pour le Sudiste, qui reste sur une excellente lancée pour avoir fini deuxième meilleur buteur de la super Lig, la saison précédente, avec 16 buts, derrière Mbaye Diagne (30 ans.)



La liste des joueurs sectionnés pour la double confrontation conte le Congo Brazzaville le 13 novembre et l’Estiwani le 16 novembre, sera dévoilée ce jeudi par Aliou Cissé.