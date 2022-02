Équipe nationale : Abdou Diallo, Nampalys, Bouna et Pape Guèye, tout est dans le « ressenti » d’anciens bleuets devenus Lions…

Nampalys n’a « jamais vécu ça de toute (sa) vie »







Il est le joueur à avoir touché le plus de ballons depuis le début de la phase finale de la CAN Cameroun 2021. Nampalys Mendy le doit à sa position de sentinelle au cœur du milieu de terrain du Sénégal, au style de jeu de sa sélection et à ses propres progrès.







Le milieu de Leicester réalise une compétition de haute volée. D’ailleurs, il y a quelques jours sur Dakaractu, le joueur formé à Monaco avait déclaré n’avoir « jamais vécu ça de toute (sa) vie ».







Le natif de La Seyne-sur-Mer évoquait sa première Coupe d'Afrique des nations, au cours de laquelle la notion de « fierté » a été la base de son choix pour le Sénégal, qui a toujours été « dans un coin de (sa) tête ».







Même s’il avoue, dans un entretien accordé à nos confrères de Record, qu’ « il y a des choses qui étaient dites », sa situation actuelle au sein du groupe de Aliou Cissé est « bonne », les bruits faisant état d'un « groupe qui vit bien ».







« J’avoue que je suis très fier et très honoré de faire partie de l’histoire de cette belle équipe du Sénégal. Tous mes proches sont aussi contents que moi », a dit le milieu de terrain de Leicester (Premier League, Angleterre), qui a porté les couleurs de l’équipe de France en catégories de jeunes.







Au-delà de ces réflexions, Nampalys a raconté le plaisir que lui et ses partenaires ont pris au cours de la CAN Cameroun 2021, qui peut encore les voir sacrés pour la première fois champions d’Afrique.







N’ayant pas voulu sortir après un choc à la tête subi contre le Burkina (3-1), en demi-finale, l’ancien de l’OGC Nice affirme son désir « d'aider le Sénégal à remporter la CAN » face à l'Égypte, dimanche à Yaoundé.







Abdou Diallo a su faire « tomber les préjugés » sur le Sénégal







Il n'y a plus que le Paris Saint-Germain dans la vie de Abdou Diallo, il y a l'équipe du Sénégal aussi. « Abidou » pour les plus intimes a su faire « tomber les préjugés » sur l'Afrique et le Sénégal, en particulier. Sa non-sélection avec l’équipe de France Espoirs lui a permis de découvrir le pays d'origine de ses parents.







« Honnêtement, je n'ai jamais vu un groupe comme ça. Cela fait quelques années que je suis professionnel et c'est le meilleur groupe que j'aie connu. On est comme une famille », s'est exprimé Diallo sur le bonheur qu'il a ressenti à la CAN.







À travers un message du 17 mars 2021 sur Twitter, le défenseur, qui a connu toutes les catégories d’âge chez les équipes de France jeunes, des moins de 16 ans aux Espoirs, estimait qu’« il est temps de rugir. »







Et c'est en septembre dernier, qu' il avait marqué son premier but face au Togo lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Le Sénégal lui doit beaucoup, notamment contre le Burkina en demi-finale avec un but libérateur.







Du haut de ses 25 ans et de ses (seulement) 12 sélections, Abdou Diallo fait partie des meubles en équipe nationale et s’avance comme LE lieutenant de Kalidou Koulibaly, son partenaire de défense.







Sa prise de parole dans les vestiaires, après le match de huitième de finale, face à la Guinée Equatoriale (3-1), a été appréciée de tous. En leader, l'ancien capitaine de l'équipe de France Espoirs a tenu un discours plus neutre, sans citer personne, mais tout aussi rassembleur et tonique.







Le Sénégal s'appuie sur un groupe très familial, selon Bouna et Pape Guèye







Une vidéo qui ne manquera pas de faire bavarder tant le sujet de la vie du groupe des Lions fait parler. Pape Guèye et Bouna Sarr l'ont diversement évoqué. Le Sénégal s'appuie sur un groupe très familial selon eux.







Interrogé à maintes reprises sur son choix en Lion, le défenseur du Bayern Munich laisse la porte ouverte à toutes les interprétations, mais préfère désormais se focaliser sur le Sénégal, à savoir un premier trophée continental et la qualification à la Coupe du monde 2022.







Le milieu de terrain de l'OM (22 ans), lui, sélectionné dans les catégories françaises de jeunes mais jamais convoqué avec les Espoirs, éprouve « beaucoup de joie et de fierté » à jouer la CAN avec le Sénégal.







« C'est un rêve, tout joueur veut jouer pour le pays d'origine de ses parents un jour », a-t-il lancé dans un grand sourire sur Canal+, évacuant toute idée de concurrence ou l’existence de clan au sein de la Tanière. Toutefois, le ressenti du néo-Lion peut dépendre étroitement des performances et résultats obtenus jusque-là.







Quoi qu'il en soit, le milieu marseillais suscite de l'admiration chez les suiveurs de la CAN voire une forme d’espoir parmi ses compatriotes. Après une cour assidue de plusieurs mois de la part du sélectionneur, Aliou Cissé, il impressionne par son impact, sa force tranquille.







Nous avons demandé à des coéquipiers de porter un regard sur le ressenti d’anciens Bleuets devenus Lions. L'on apprend que l'engouement pour la sélection sénégalaise s'explique par une envie de « retrouver l’Afrique », où l’ambiance est plus chaleureuse qu’ailleurs.







« Ça fait du bien de se retrouver, de vivre son africanité. La Tanière est un lieu de vie. C’est même parfois le meilleur lieu de vie après le club », renseigne-t-on. Ce qui peut expliquer la détermination affichée aujourd'hui par d'anciens Bleuets et qui contraste avec le discours tenu par le passé.