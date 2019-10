Équipe du Sénégal : Avec un onze remanié contre le Brésil, en amical (12hGMT), Cheikhou Kouyaté au milieu?

En l'absence d'Edouard Mendy, blessé, c'est Alfred Gomis qui sera aligné dans le but sénégalais. Devant lui, Kalidou Koulibaly tient toujours la corde, tandis que Salif Sané, qui se sent capable d'enchaîner, pourrait encore être préféré à Cheikhou Kouyaté dans l'axe.

Le joueur de Cristal Palace pourrait retourner au milieu, si l'on se fie à l'entraînement de veille de match.

Pour le reste, on note le retour des latéraux Lamine Gassama et Racine Coly. Dans l'entrejeu, Cheikhou Kouyaté, Gana Guèye et Krépin Diatta vont se charger de l’animation.



Devant, Ismaïla Sarr sera aligné d'entrée aux côtés de Sadio Mané, sur le flanc gauche de l'attaque et Habib Diallo, en pointe.



Le onze probable contre le Brésil :



Alfred Gomis, Kalidou Koulibaly, Salif Sané, Lamine Gassama, Racine Coly, Cheikhou Kouyaté, Krépin Diatta, Gana Gueye, Sadio Mané, Ismaïla Sarr, Habib DIallo.