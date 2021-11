Équipe du Sénégal : 10 ans en sélection, Idrissa Gana Gueye « fier et toujours prêt à mouiller le maillot... »

Plus de 80 sélections, Idrissa Gana Guèye (32 ans) qui a célébré ses 10 ans passés au sein de la tanière, s'est dit particulièrement « fier et toujours prêt à mouiller le maillot... »

Désormais considéré comme l'un des cadres de l'équipe nationale du Sénégal, le milieu défensif du PSG qui a déjà participé à plusieurs CAN et un mondial, espère une consécration des Lions sur le continent africain notamment.