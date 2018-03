Equipe de France : Benzema au Mondial ? Deschamps répond

Plus appelé en équipe de France depuis novembre 2015 et l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena, Karim Benzema (29 ans, 81 sélections et 27 buts) n'entre plus dans les plans du sélectionneur des Bleus Didier Deschamps. Interrogé sur le buteur du Real Madrid, le technicien tricolore a un peu esquivé.



"Si Benzema sera en Russie ? Je ne sais pas. Je n’ai pas choisi encore. Je choisirai. Il y en a beaucoup qui seront devant la télé. Il y en aura même plus qui seront devant leur télé plutôt qu’avec moi en Russie, ça c’est sûr", a répondu Deschamps pour L'Equipe.



Une réponse langue de bois de la part de l'ancien coach de l'Olympique de Marseille. On le sait, Benzema n'a aucune chance de disputer le Mondial 2018...