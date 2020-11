Equipe Nationale : Six lions dont Pape Alioune Ndiaye et Habib Diallo signent leur retour, Racine Coly, Sidy Sarr, Lopy et Mbaye Niang zappés.

Après avoir manqué la dernière internationale FIFA, le retour des deux gardiens de but, Edouard Mendy, le numéro 1 et sa doublure de luxe, Alfred Gomis, était logiquement attendu.



Il en est de même de la convocation du leader de la défense, Kalidou Koulibaly qui devrait cette fois-ci sortir de la quarantaine de la ville de Naples pour rejoindre le groupe.



L’autre bonne nouvelle pour Cissé c’est sans doute le come-back de son principal atout offensif, Sadio Mané, en très grande forme avec Liverpool, après avoir été testé à la covid-19.



Sur les côtés, Moussa Wagué, fraichement débarqué au Paok Salonique, retrouve sa place après avoir grappillé du temps de jeu. L’ancien du Barça qui sera en concurrence avec l’excellent Youssouph Sabaly, revient au détriment de Lamine Gassama en perte de vitesse. Il en est de même pour le niçois Racine Coly, écarté au bénéfice d’Ariel Mendy, la latéral gauche de Servette FC (Super League Suisse.)



Dans l’entrejeu, Pape Alioune Ndiaye, auteur d’un doublé ce weekend avec son club turc Karagumruk, réintègre la sélection après quelques pépins physiques et un mercato mouvementé.



Dans ce secteur, Aliou Cissé qui cherche encore ses hommes forts, s’est passé de Mamadou Loum Ndiaye, Joseph Lopy et Sidy Sarr présents lors du dernier regroupement.



Néanmoins, le jeune Dijonnais, Pape Cheikh Diop Gueye, continue d’avoir la confiance du coach avec cette nouvelle sélection, renforcée par les arrivées surprise de Moustapha Name et Franck Kanouté au milieu.



Enfin, sur le front de l’attaque, il est a noté que le nouvel attaquant de la Sampdoria, Diao Keita Baldé, revient en force après un bon début de saison en série, et une covid-19 vaincue.



Idem pour l’ancien buteur de Metz, Habib Diallo, qui brille sous ses nouvelles couleurs strasbourgeoises. Le grand absent et perdant de cette liste de 25 joueurs est sans nul doute Mbaye Niang, en grande délicatesse avec son club, Rennes, où il ne joue plus depuis son transfert avorté à Saint-Etienne.