Épinglé avec 250 grammes de drogue : Un multirécidiviste risque de purger encore deux ans de prison ferme.

Une fois condamné à 10 ans d'emprisonnement ferme pour trafic de drogue par la Chambre criminelle de Dakar, Mamadou Fofana revient encore devant le Tribunal des Flagrants délits de Dakar pour les mêmes faits. Âgés de 53 ans et domicilié à Diamniadio, il a été encore jugé ce jeudi 18 novembre 2021.







Tout est parti d'une information anonyme faisant état d’un trafic intense de chanvre indien dans la zone de Diamnianio. Suite à cela, les policiers ont mené une enquête pour appréhender les dealers. C’est ainsi qu’ils ont procédé à une perquisition du champ où vivait le prévenu, où ils ont retrouvé un bloc de 250 grammes de chanvre indien. Cette quantité a été dissimulée dans les toilettes dudit lieu. Arrêté et conduit dans les locaux de la police le mis en cause continuait à nier les faits qui lui sont reprochés.



Devant le prétoire, il a réitéré ses déclarations, même s'il a reconnu être un fumeur « J'ai l'habitude de fumer 1 à 2 cornets par jour, mais je ne vends pas de la drogue. J’ai ma famille pourquoi je vais hypothéquer les années qui me restent pour des choses malhonnêtes », s'est-il défendu.



Lors de son réquisitoire, le parquet a fait savoir que le prévenu est un habitué des faits. "Son lourd passé pénal ne lui a pas servi de leçon, car il a déjà purgé 10 ans d’emprisonnement ferme pour les mêmes faits", indique le procureur. Suffisant pour lui de requérir une peine d’emprisonnement de 2 ans ferme. Quant à la défense, elle sollicite la relaxe au bénéfice du doute. Le jugement sera rendu le 25 novembre prochain.