Épidémie du Coronavirus, retards sur les vols Air Sénégal : Les exigences du Ministre du Tourisme et des Transports aériens.

Lors de la première réunion de coordination élargie du département du Tourisme et des Transports aériens, de l’année 2020, marquée par l’épidémie du Coronavirus, le Ministre a donné des instructions aux différents responsables, pour un renforcement des contrôles sanitaires au niveau des frontières aériennes. Selon la note issue des services du ministre, des instructions ont également été données pour une bonne organisation du pèlerinage 2020, qui sera pris en charge par la compagnie Air Sénégal.



Le ministre a eu des échanges avec les différents Directeurs et Directeurs généraux des structures de son département, selon toujours la même source et a donné des instructions, pour la diligenter les dossiers urgents, notamment les plans d’aménagement des embarcadères, le projet Akon City de notre compatriote Alioune Badara Thiam, les retards notés dernièrement sur les vols de la compagnie nationale Air Sénégal, entre autres.



Le Ministre pour finir, n’a pas manqué de souligner les succès du Sénégal sur l’international, notamment lors de ses participations aux Salons professionnels Top Resa de Paris, FITUR (Forum sur l’investissement touristique) de Madrid, le Forum mondial sur l’investissement touristique à Abidjan, ainsi qu’aux rencontres mondiales à Dubaï et au Qatar. « Tous ces rendez-vous ont été sanctionnés par des accords win-win », informe la note.